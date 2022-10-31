الصحة والبيئة والتعليم العالي النيابيتان تستضيفان وزير البيئة

المستقلة / علي النصر الله / .. استضافت لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي النيابيتين وزير البيئة الدكتور جاسم الفلاحي وكادر الوزارة المتقدم، ورئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في مجلس الوزراء الدكتور كمال لطيف، لمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية .

وقال عضو لجنة التعليم العالي النائب فراس المسلماوي في تصريح لـــــــ ( المستقلة ) مساء الاثنين عقب الاستضافة ، جرى “خلال اللقاء تدارس فقرات مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية، وتبادل الآراء ووجهات النظر بهدف إنضاج القانون “.

وأضاف تم “الاتفاق على إرسال الملاحظات من قبل الجهات ذات العلاقة إلى لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي النيابيتين لدراستها وتضمينها في مشروع القانون لتقديمه للقراءة الثانية في أقرب وقت ممكن “.

 

اقرأ المزيد
اخبار العراق

دعوات لحكومة السوداني للإهتمام بالرصد الإعلامي وباعة الصحف

اخبار العراق

أزمة الحبوب الاوكرانية..الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بإمدادات الغذاء

اخر الاخبار

زعماء العالم و”المد الوردي” يهنئون لولا بفوزه برئاسة البرازيل

اخبار العراق

يونامي تحثّ البرلمانيات العراقيات على الاتحاد من أجل تعزيز تأثيرهنّ السياسي

اخبار العراق

منظمة الفاو تدعم مربي الماشية و المزارعينفي نيونى  ببذور العلف

اخبار العراق

تحويل اكثر من 3 الاف سيارة للعمل بنظام الغاز في ميسان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

دعوات لحكومة السوداني للإهتمام بالرصد الإعلامي وباعة الصحف

اخبار العراق

أزمة الحبوب الاوكرانية..الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بإمدادات الغذاء

اخبار العراق

يونامي تحثّ البرلمانيات العراقيات على الاتحاد من أجل تعزيز تأثيرهنّ السياسي

اخبار العراق

منظمة الفاو تدعم مربي الماشية و المزارعينفي نيونى  ببذور العلف

اخبار العراق

تحويل اكثر من 3 الاف سيارة للعمل بنظام الغاز في ميسان

اخبار العراق

السوداني يبحث سير التعاملات المصرفية مع محافظ البنك المركزي

اخبار العراق

مواطن يقترح توزيع ساعات الدوام لتصبح بغداد بلا اختناقات مرورية

اخبار العراق

مواطن يقترح توزيع ساعات الدوام لتصبح بغداد بلا اختناقات مرورية

اخر الاخبار

أحمر.. أصفر.. أخضر!!

اخر الاخبار

دراسة : مكان الألم في جسمك يخبرك عن نوع الطعام أو الشراب الذي تناولته

اخر الاخبار

انخفاض اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

مصرف الرافدين يحذر من التعامل مع مواقع وروابط “وهمية”

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب تفوق قيود الصين COVID

اخبار العراق

انخفاض الليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الاثنين

اخبار العراق

الجوية يلحق خسارة ثقيلة بنفط ميسان

اخر الاخبار

اطلاق سراح صحفي بعد اعتقاله من الاسايش في السليمانية دون تهمة

اخبار العراق

دواي يوقع اتفاقية التوامة مع مدينة اناديا البرتغالية