الصحة والبيئة والتعليم العالي النيابيتان تستضيفان وزير البيئة

المستقلة / علي النصر الله / .. استضافت لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي النيابيتين وزير البيئة الدكتور جاسم الفلاحي وكادر الوزارة المتقدم، ورئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في مجلس الوزراء الدكتور كمال لطيف، لمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية .

وقال عضو لجنة التعليم العالي النائب فراس المسلماوي في تصريح لـــــــ ( المستقلة ) مساء الاثنين عقب الاستضافة ، جرى “خلال اللقاء تدارس فقرات مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية، وتبادل الآراء ووجهات النظر بهدف إنضاج القانون “.

وأضاف تم “الاتفاق على إرسال الملاحظات من قبل الجهات ذات العلاقة إلى لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي النيابيتين لدراستها وتضمينها في مشروع القانون لتقديمه للقراءة الثانية في أقرب وقت ممكن “.