الصحة : مقررات جديدة ستصدر من اللجنة العليا بشأن متحور أوميكرون

المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة، أن مقررات جديدة ستصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن متحور أوميكرون، فيما أوضحت أسباب إصدار بطاقة التطعيم الدولية لمتلقي الجرعة الأولى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الوزارة سبق لها أن حذَّرت من ظهور سلالات جديدة لكورونا”، مبيناً، أن “السلالة الجديدة تُعَدُّ أخطر من سابقتها”.

وأشار الى “استعدادات الوزارة خلال الفترة الماضية، لزيادة الأسرة المخصصة لمرضى كورونا وتطوير القدرات التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن الاستمرار بتقديم اللقاحات والتي اثبتت فاعليتها بتحقيق الوقاية ضد أكثر من سلالة”، مؤكداً، أن “مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة بهذا الشأن ستصدر قريباً بشكل رسمي”.

وأضاف، أن “المعلومات عن السلالة الجديدة لاتزال محدودة، إلَّا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو عامل الوقاية المشترك من السلالات السابقة”، مجدداً دعوته “المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي”.

وتابع، أن “الوزارة قررت إصدار بطاقة التطعيم الدولية، لمتلقي الجرعة الأولى، من أجل تسهيل الإجراءات للمسافرين، خاصة أن بعض المواطنين ممن تلقوا جرعة واحدة لديهم سفر والتزامات”.

ولفت، الى أنه “بإمكان المسافر الحاصل على الجرعة الأولى، تلقي الجرعة الثانية في الدولة المتجه لها، وبنوع الجرعة نفسه”.

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