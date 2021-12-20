الصحة : لا توجد توصيات لمنع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية

المستقلة /- أكدت وزارة الصحة والبيئة، عدم وجود أية توصيات في الوقت الراهن بشأن منع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “متحور أوميكرون يتكاثر في خلايا القصبات الهوائية للمصاب أكثر من متحور دلتا بأضعاف، وفق المعلومات الاولية من منظمة الصحة العالمية”.

وأكد، “عدم وجود أية توصيات حاليا أو قرار بمنع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، إذ يرتبط هذا الأمر بالموقف الوبائي المستقر حاليا، وكذلك عدم تسجيل إصابات بالمتحور الجديد حتى الآن”.

ولفت إلى أن “الوزارة ما زالت تطالب المسافرين القادمين عبر المطارات بمسحة PCR ويجب أن تكون قبل 72 ساعة من السفر”.

وبين الحلفي، أن “معرفة نوع المتحور تتم عبر جمع عينات مختلفة من أشخاص وفحصها بالمختبرات المركزية الخاصة بتصنيف الفيروس، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية العراق من ضمن خمس دول باستعداده لمواجهة أية سلالة جديدة”.

واشار إلى “تجاوز أعداد الملقحين بالجرع الثلاث عتبة ثمانية ملايين مواطن، ونأمل تطعيم أكثر من 100 الف يومياً للوصول إلى أكثر من 10 ملايين ملقح حتى نهاية العام الحالي”.

وذكر أن “العراق تسلم ما يقارب 17 مليون جرعة من مجموع 36 مليون جرعة تم التعاقد عليها”، مبينا أن “اللقاحات وحدها لا تساعد اية دولة على الخروج من أزمة كورونا، إلا من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي”.

ودعا الحلفي غير الملقحين من عمر 12 عاما فما فوق إلى “التوجه للمنافذ لأخذ اللقاح لحمايتهم من الإصابة والحد من خطورة انتشار سلالات كورونا”.