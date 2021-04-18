الصحة : قريبا سنستلم مليون و300 الف جرعة من لقاحات كورونا

المستقلة /- تستعد وزارة الصحة والبيئة لتسلم مليون و300 الف جرعة من لقاحات مكافحة كورونا خلال الشهر الجاري، وفقا لصحيفة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي قوله: ان “منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد والمحافظات تشهد يوميا توافد المئات من المواطنين لأخذ جرعات اللقاح ضد كورونا لضمان سلامتهم وتحصينهم”.

وتجاوزت اعداد الملقحين بحسب الموقف المسجل لدى وزارة الصحة 215 الف مواطن، وذلك بعد ازدياد  الوعي تجاه خطورة الفيروس والحد من انتشاره.

وذكر التميمي ان “دفعات جديدة من اللقاحات ستصل نهاية الشهر الحالي تبلغ مليونا و300 الف جرعة عبر مرفق كوفاكس، مع استمرار تجهيز لقاحي فايزر وسينوفارم الصيني اسبوعيا، حيث تم خلال اليومين الماضيين توزيع 200 الف جرعة من لقاح سينوفارم بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات”.

بدوره، كشف مدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، عن “سعي وزارة الصحة لمضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من ثلاثة ملايين الى 6 ملايين جرعة من

لقاحها”.

وأضاف، أن “طريقة تجهيز لقاح فايزر إلى العراق اسبوعية”، مبيناً ان “العراق سيتلقى 25 ألف جرعة جديدة، وان الكميات التي ترسلها فايزر إلى العراق غير محددة”.

وتابع الحلفي، أن “اللقاحات التي يتلقاها العراق، توزع بين جميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “فايزر قد تزيد عدد الجرعات خلال الأيام المقبلة”.

وأشار، إلى أن “اللجان العلمية عقدت اجتماعاً لتحديد الفئات العمرية ليصبح بشكل متاح إلى جميع فئات المجتمع”.

وكان العراق، قد تلقى خلال الأيام الماضية أكثر من 49 ألف جرعة من لقاح فايزر الأميركي المضاد لكورونا.

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