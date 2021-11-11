الصحة : قرار تطعيم الاطفال لايزال قيد الدراسة وهو مرتبط بموافقة الصحة العالمية

المستقلة/- اشترطت وزارة الصحة موافقة أولياء أمور الطلبة ممن تتراوح أعمارهم من 12 عاما فما فوق بغية تلقيحهم، بينما اكدت أنَّ قرار تطعيم الاطفال لايزال قيد الدراسة وهو مرتبط بموافقة منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “الوزارة لم تسجل اي اثار جانبية خطيرة في الملقحين منذ بداية حملة التلقيح حتى الان، اذ اثبت اللقاح مأمونيته وفعاليته، وفي حالة الاصابة تكون اقل شدة، ومدة الشفاء اقصر، ولا يحتاج المصاب إلى الرقود في المستشفى”.

واوضح أنَّ “قرار اعطاء اللقاح حاليا للاطفال باعمار 5 اعوام فما فوق سينفذ في العراق بعد الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية”.

واشار الحلفي إلى أنَّ “الوزارة وضعت اجراءات جديدة بخصوص تلقيح الطلبة في المدارس، تتضمن حصول الفرق الصحية على توقيع وموافقة خطية من اولياء امور الطلبة عبر استمارة خاصة بتلقيحهم ممن بلغوا اعمار 12 فما فوق”.

وبين أنَّ “المؤسسات الصحية بحاجة إلى الجهد الاعلامي بنشر برامج التوعية باهمية اللقاح، لان العراق مقبل على دخول الموجة الرابعة نتيجة التحورات الجينية على فيروس كورونا ولا يوجد سبيل لحماية المجتمع ضد الموجات المستقبلية الا باللقاح نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات”.

وبين أنَّ “الموجة الاولى للوباء استمرت لمدة 32 اسبوعا وقد تجاوز عدد الوفيات 12 الف حالة، بينما استمرت الموجة الثانية 18 اسبوعا وصل عدد الوفيات فيها إلى 4 الاف حالة، اما الموجة الثالثة فكانت اشد قسوة من سابقاتها واستمرت 15 اسبوعا وبلغ عدد الوفيات اكثر من 6 الاف حالة وفاة”.