الصحة : عدد الاصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 اصابة في عموم العراق

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن احصائية بعدد وفيات وإصابات مرض الحمى النزفية في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، ان “عدد الاصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 اصابة في عموم العراق”.

واضاف ان “الوفيات بسبب هذا المرض تبلغ اربع وفيات”، داعيا الى “اخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات الوقائية التي تجنب الاصابة بهذا المرض الخطير”.

واعلن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أمس الاثنين، ان “الأشخاص الاكثر اصابة بمرض الحمى النزفية هم مربو الماشية كالأبقار والأغنام والماعز وغيرهم وكذلك العاملون في محال الجزارة (القصابون)”، مشيرا الى ان “ذلك لا يعني عدم امكانية اصابة فئات اخرى، وانما الفئات الأكثر تماسّاً مع الحيوان أثناء تربيتها ونقلها والمتاجرة بها او بعد ذبحها هم اكثر عرضة للإصابة”.

وشدد البدر على “ضرورة الحذر لتحقيق وقاية من هذا المرض”، موضحا ان “الإصابات في العراق لهذا العام محدودة، حيث تجاوزنا الـ10 إصابات متفرقة في عدد من المحافظات، لكن المحافظات الاكثر اصابة بالمرض هي ذي قار”.

واكد البدر “عدم وجود لقاح لهذا المرض للانسان او الحيوان”، موضحا ان “الأعراض الاولية الخاصة بالمرض هي الحمى وآلام متفرقة من الجسم، وربما تسجل آلام في البطن”.

وتابع “عند تطور المرض في مرحلة لاحقة قد تصل إلى النزف من فتحات الجسم مثل العين او الاذن او الانف اضافة الى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فشل الكلى وفشل الكبد وفشل عدة اجهزة بالجسم وقد تؤدي الى الوفاة”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ان تمنع الإصابات”.