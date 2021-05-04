الصحة: ظهور اصابات لدى الوافدين من الهند من النوع القديم

المستقلة/- كشفت عضو الفريق الإعلامي لـوزارة الصحة الدكتوره ربى فلاح عن وجود إصابات لدى عدد من العراقيين الذين تم نقلهم مؤخرا من الهند.

وقالت فلاح ان فرق صحية تابعة لوزارة الصحة كانت باستقبال الوافدين من الهند في مطار بغداد من اجل تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية بالتعاون مع وزارة الداخلية بالاضافة الى وزارة النقل.

وأكدت بأنه تم اخذ مسحات من كل الوافدين وحجرهم في احدى فنادق بغداد، مشيرة الى أن نتائج الفحص أظهرت اصابة ٨٢ شخصا من اصل ٣٩٩.

وأكدت بأن الإصابات هي بفايروس كورونا السلالة القديمة وليست السلالة الهندية، مشددة على عدم ظهور اي  سلالة غريبه بالمسحات.

وأشارت الى أن وزارة الصحة ستوفر قريبا مختبرا خاصا بفحص السلالات ، منوهة بأنه تم اخذ جميع الاجراءات الوقائية من اجل ضمان عدم دخول اي سلالة الى العراق .

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