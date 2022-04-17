الصحة تنشر روابط الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين خريجي الكليات الطبية

المستقلة /- نشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، روابط الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والتمريضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة، ان “دائرة التخطيط في الوزارة باشرت باطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني:

 

رابط خريجي كليات التمريض http://iqmohserv.net/nursing_college_al_2022

رابط خريجي معهد الصحة العالي والمعاهد التقنية للاقسام ( التمريض , القبالة والتوليد , الإسعاف , امراض الدم ):

http://iqmohserv.net/nursing_institute_al_2022​​​

رابط خريجي اعداديات التمريض:

 

http://iqmohserv.net/nursing_school_al_2022

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