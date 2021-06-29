الصحة تكشف عن مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية الى العراق

المستقلة/- كشفت وزارة الصحة والبيئة عن مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم “دلتا” الى العراق، منها ارتفاع اعداد الراقدين بردهات العناية المركزة وكثرة الاصابات بين فئة الشباب.

وفي غضون ذلك، تتجه محافظة كركوك لزيادة عدد المنافذ التلقيحية وتكثيف حملات التوعية لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة.

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “السلالة الهندية المتحورة “دلتا” تعد من اخطر السلالات، وقد اثبتت المؤشرات على وجودها عوامل عدة، منها زيادة الاصابات بين فئة الشباب وارتفاع اعداد الراقدين بردهات العناية المركزة، حيث زادت من 300 الى اكثر من 500 حالة اصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد.

واضاف ان “الاصابات كانت بحسب المسحات اقل من 10 بالمئة واصبحت حاليا بحسب الموقف الوبائي الاخير اكثر من 12 بالمئة، وهذه الزيادة السريعة بالاصابات تدل على دخول السلالة الهندية، لكن لم يتم لحد الان اثباتها مختبريا، بسبب استمرار العمل حتى الان بمختبرات كشف السلالات”.

وحذرت لجنة الصحة النيابية مؤخرا من متحور “دلتا” لجائحة كورونا، ونبهت على ان الاسرة في المستشفيات قاربت على الوصول لسعتها القصوى.

واشار الحجامي الى “تنظيم الفرق الصحية حملات تلقيح للطلبة والملاكات التدريسية في الجامعات منها كلية الطب / جامعة النهرين وكليات الجامعة المستنصرية بجانب الكرخ استعدادا للدوام الحضوري المؤمل تطبيقه العام المقبل”. ولفت الحجامي الى “وصول اعداد المنافذ التلقيحية الخاصة بلقاح فايزر الى ما يقارب 20 منفذا في المراكز الصحية، اضافة الى مستشفيي الكرخ العام ومدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية، مع اضافة 23 منفذا خاصا بلقاح استرازنيكا، فيما تم تخصيص 18 منفذا للقاح سينوفارم”.

وذكر مدير صحة الكرخ ان “الايام المقبلة ستشهد وصول دفعة جديدة من لقاح فايزر تبلغ 11 الفا و700 جرعة، سيتم نقلها الى مذاخر مدينة الامامين الكاظمين الطبية المجهزة بالثلاجات الخاصة باللقاحات، ومن ثم توزيعها حسب كمية الحجوزات عبر المنصة الالكترونية، ووفق ارتفاع اعداد الاصابات في كل منطقة بجانب الكرخ”. واوضح ان “العدد الكلي للمنافذ التلقيحية في المراكز الصحية الاولية وصل الى 66 منفذا حتى الان، وهناك توجه لافتتاح 26 منفذا جديدا في المراكز الصحية مع توسيع عدد المنافذ في اطراف الكرخ ليصبح العدد الكلي 92 منفذا، بهدف تقليل الزحام”. واكد الحجامي ان “الدائرة سجلت اعلى نسبة تلقيح في عموم البلاد وصلت الى 16 بالمئة، اذ يتراوح عدد الملقحين يوميا بين 3 – 4 الاف مواطن، وطموحنا الوصول الى المناعة المجتمعية خلال العام الحالي من خلال زيادة عدد الملقحين الى 9 الاف مواطن يوميا”.

وفي كركوك، قال مدير قسم الصحة العامة صباح نامق لـ”الصباح”: ان “عدد الملقحين بالجرعتين في المحافظة بلغ 45 الفا و384 مواطنا”.

واشار الى “التوجه لتوسيع المنافذ التلقيحية باضافة مستشفيين و21 مركزا صحيا نتيجة زيادة الاقبال على التطعيم مقارنة بالمدة الماضية، اضافة الى الاستعداد لاستقبال شحنات جديدة من اللقاحات”.