الصحة تطلق استمارة الكترونية خاصة بتوزيع الملاكات الطبية لخريجي 2020-2021

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن البدء بأطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة، إنه “سيكون رابط الاستمارة الموضح ادناه خاص بخريجي كليات (الصيدلة)

http://iqmohserv.net/pharmacists_al_2022”.

وأضافت الوزارة أنها “ستعلن عن بقية الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين تباعا وحسب التواريخ المعلنة سابقا”.

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