الصحة تصدر تعليماتٍ جديدة هدفها زيادة أعداد الملقحين والفحوصات

المستقلة /- أصدرت وزارة الصحة، تعليماتٍ جديدة إلى مؤسساتها تهدف لزيادة أعداد الملقحين والفحوصات، متوقعة ارتفاع معدل التطعيم إلى نسبة تتراوح بين 50ـ 60% بداية العام المقبل.

وقال عضو الفريق الإعلامي الطبي بالوزارة عبد العظيم ميثم عباس في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “محافظات السليمانية وأربيل وكركوك تصدّرت أعلى الإصابات المسجَّلة حالياً بفيروس كورونا بسبب ارتفاع عدد الفحوصات المختبرية”.

وأضاف عباس، أن “القدرة الشرائية سابقاً (للكتات) المستعملة بإجراء الفحوصات قليلة تصل إلى 100 فحص يومياً في كلِّ مركز، وحالياً ارتفع عددها إلى خمسة أضعاف مما أدى إلى زيادة النتائج سواء كانت سالبة أو موجبة”.

وأشار إلى “إصدار دائرة الصحة العامة تعليمات جديدة لزيادة أعداد الملقحين خلال أوقات الدوام الرسمي خصوصاً في مناطق الأطراف والعشوائية والبعيدة، تتضمَّن تطعيمهم مباشرة وعدم انتظار اكتمال عدد معين من المستفيدين لفتح قناني اللقاح، إذ تعمل بعض المراكز الصحية على تجميع ستة مواطنين واكتمال عددهم كي تفتح قنينة واحدة تحتوي على ست جرعات”.

وأوضح، أن “منظمة الصحة العالمية قدَّمت مبلغ 3 ملايين دولار إلى وزارة الصحة لغرض تنظيم حملات تلقيحية للفرق الجوالة ومتطوعي الصحة بسبب عدم استيعاب المنافذ التلقيحية للمواطنين نتيجة الزخم الكبير الحاصل عليها، إلى جانب مشاركة العيادات الطبية المتنقلة بتلقيح المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومن دار إلى دار والمدارس، والمؤسسات الحكومية بهدف زيادة متلقي اللقاح”.

ولفت عباس إلى أن “قسم التحصين في الوزارة يتوقع بعد اجتماعات ودراسات عدة الوصول إلى نسبة تلقيح تتراوح بين 50ـ 60 بالمئة نهاية كانون الثاني من العام المقبل”.