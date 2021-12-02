الصحة تشدد اجراءات فحص الوافدين للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور اوميكرون

المستقلة/-شدَّدت وزارة الصحة إجراءاتها في المطارات من خلال فحص الوافدين للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور الجديد (اوميكرون)، بينما اكدت انها لن توصي بتطبيق حظر التجوال مجددا.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه صحة الكرخ لاطلاق اكبر حملة تلقيح جوالة بمشاركة 500 فرقة صحية خلال الاسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة هاني العقابي، في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة، إنَّ “مجموع الملقحين سيصل إلى 8 ملايين ملقح بالجرعة الاولى ونحو 5 ملايين بالثانية”.

ولفت إلى “اهمية استثمار العدد القليل من الاصابات المسجلة حاليا لتلقيح اكبر عدد من المواطنين بغية السيطرة على الموقف الوبائي عند دخول الموجة الرابعة للعراق”.

واضاف أنَّ “حظر التجوال اصبح من الماضي، لان الاغلاق يؤثر في الاقتصاد وحركة المواطنين، إذ جرى العمل به خلال الموجتين الاولى والثانية بسبب عدم وجود اللقاح”.

من جهته، قال مدير الصحة العامة في الكرخ نازك لهمود الفتلاوي لـ”الصحيفة الرسمية”: إنَّ “اعداد الملقحين في جانب الكرخ اقتربت من مليون ملقح”، مؤكدا “توفير اللقاحات باعداد كبيرة ومن مناشئ رصينة”.

واشار إلى أنَّ “دائرة صحة الكرخ تستعد لاطلاق حملات تلقيحية جوالة بمشاركة اكثر من 500 فرقة الاسبوع المقبل، تشمل الجوامع والحسينيات والاسواق التجارية لتطعيم المواطنين، فضلا عن مشاركة 75 فرقة صحية جوالة لتلقيح الطلبة والهيئات التربوية والتعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات، مع التركيز على المناطق الطرفية بسبب بعدها عن المراكز الصحية كالطارمية وابو غريب والتاجي والمحمودية”.

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