الصحة ترد على تصريحات إياد علاوي بعد انتقاده للواقع وعمل الكوادر الطبية

المستقلة /- ردت وزارة الصحة، على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بشأن الواقع في الوزارة، وعمل الكوادر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ، “للأسف الشديد عرضت احدى القنوات الفضائية لقاء اعلاميا مع السيد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور اياد علاوي المحترم يتحدث فيه عن مؤسساتنا الصحية والتقليل من شأنها وشأن الملاكات العاملة فيها، وتفضيله للعلاج خارج البلد بإرادته وهو حق من حقوق اي مواطن يرغب بالعلاج الخاص خارج العراق وعلى نفقته الخاصة”.

وأضافت، “تود الوزارة ان توضح أن جميع مستشفياتها العامة والتخصصية ومن ضمنها مستشفى ابن سينا التدريبي تقدم الكثير من الخدمات الصحية المتميزة للمرضى والمراجعين يوميا وللسادة المسؤولين ومنهم السيد الدكتور اياد علاوي والكثير من الشخصيات السياسية والعامة المعروفة، وقد تابعت مؤسساتنا الصحية مراحل علاجه بكل دقة وحرص ولم تقصر يوما بخدماتها له ولعموم المرضى، علما أن الحالة الصحية التي كان السيد علاوي يعاني منها تعتبر بسيطة نسبيا مقارنةً بنوعية التداخلات الجراحية المعقدة التي تجرى في مؤسساتنا الصحية المختلفة ومنها مستشفى ابن سينا التدريبي”.

وتابعت “نود التنويه إلى أن مستشفياتنا تستقدم باستمرار افضل الفرق الأجنبية لاجراء التداخلات الطبية النوعية والمعقدة كما يحدث الآن من استقدام فرق عالمية لزراعة قرنيات العيون وغيرها من الجراحات المعقدة وكذلك فرق علاج الأورام السرطانية وعمليات القلب المعقدة وغيرها لضمان الحفاظ على جودة الخدمات الصحية والاستمرار في برامج التدريب لملاكاتنا الطبية والصحية الوطنية”.

وأكدت أنها “تحتفظ بحقها القانوني بالرد للدفاع عن ملاكاتنا البطلة، وندعو فضائية التغيير ووسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات الحقيقية وعدم التشكيك بقدرات جيشنا الابيض ومؤسساتنا الصحية وملاكاتها والتي لا سامح الله قد تؤدي الى فقدان ثقة المواطن بمؤسساتنا الصحية الوطنية والتي تعمل باستمرار ولن يثنها اي تشكيك لأداء واجبها الانساني والمهني للمرضى من ابناء بلدنا في عموم محافظات البلاد”.