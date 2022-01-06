الصحة تحذر من ارتفاع مؤشر الاصابات بفيروس كورونا

المستقله/- حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، من الارتفاع في الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا ومن احتمالية دخول المتحور “أوميكرون” إلى البلاد.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “العراق يشهد ارتفاعا بأعداد الإصابات مقارنة بالأيام الماضية، وحسب رأي الخبراء والمختصين في علم الأوبئة لدى وزارة الصحة فمن الممكن أن نتعرض بأي لحظة لدخول المتحور الجديد (أوميكرون) أو حتى تسجيل اصابات متزايدة من سلالة (دلتا) كما وحدث مع معظم الدول الأوربية وكذلك بعض الدول العربية التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد (أوميكرون)”.

وبينت أن “الارتفاع في الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، قد يكون مؤشراً خطيراً ويزيد من احتمالية تعرض العراق الى موجة جديدة رابعة، ودخول المتحور الجديد، ولهذا على كل المواطنين الإسراع بالتطعيم باللقاح المضاد، والالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة، لغرض السيطرة على الموقف الوبائي”.

وأشرت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، ارتفاعا بحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ومنذ تفشي الوباء في العراق، أصيب أكثر من مليوني شخص، توفي منهم أكثر من 24 الف شخص.

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