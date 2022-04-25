الصحة تحذر : العراق لا يزال ضمن دائرة الخطر بالنسبة للفيروس كورونا

المستقلة /- حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من تعرض العراق لموجة وبائية خامسة من جائحة كورونا.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي، إن “العراق لا يزال ضمن دائرة الخطر بالنسبة للفيروس، بسبب غياب الوقاية وضعف تلقي اللقاحات، مما ينذر بموجة خامسة للوباء تكون أشد خطورة على الأرجح”.

وأوضح أن “نسبة الإصابات زادت قليلاً بسبب ارتفاع عدد الفحوصات، وهذا مؤشر لدخول العراق في موجة وبائية أو متحورات جديدة، لكننا نجهل موعد ظهورها، إذ قد يتم تسجيلها فجأة”.

وأضاف العبيدي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته المستقلة، أن “تحورات الفيروس تحدث باستمرار، لكن بعضها لا تظهر بسبب ضعفها، وأخرى تعمل على إثبات نفسها وتنتشر”.

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