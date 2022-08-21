الصحة: انتشال ستة مصابين واربع جثث من تحت انقاض المزار في كربلاء

المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة عن اخراج 6 مصابين و 4 جثث من تحت انقاض المزار الديني في محافظة كربلاء.

وقال بيان عن الوزارة أنها منذ اللحظة الأولى لحدوث الانهيار استنفرت ملاكاتها المختلفة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الصحة وبمتابعة ميدانية من دائرة صحة كربلاء المقدسة ومديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في مركز الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت الوزارة انه تم استخراج ٦ إصابات مختلفة من تحت الانقاض و ٤ حالات وفاة لغاية كتابة البيان، منوهة الى أنّ جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة.