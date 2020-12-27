الصحة النيابية تدعو المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة

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المستقلة.. دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية المواطنين الى الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في ظل المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيدة بإنجازات الوزارة فيما يخص إعادة تأهيل المستشفيات وحرصها على توفير لقاح كورونا.

وقالت اللجنة في بيان اليوم انها:” تراقب عن كثب الموقف الوبائي في العراق، وفي الوقت الذي تفتخر فيه لجنتنا بما حققته وزارة الصحة وقيادتها من زيادة في نسبة الشفاء من وباء كورونا وتقليل عدد الوفيات وكذلك زيادة عدد الفحوصات بشكل ملفت للنظر بعد زيادة عدد المختبرات، نسجل الثناء والإشادة بالتحسن الواضح بواقع المؤسسات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات، بالإضافة الى إعادة العمل بالمستشفيات المتلكئة، وكذلك حرص وزارة الصحة على توفير لقاح فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن “.

وأضافت:” من خلال عملنا في لجنة الصحة والبيئة كفريق واحد مع وزارة الصحة، لا نخفي تخوفنا من السلالة الجديدة للفيروس وتأثيراتها، وكذلك عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والتهاون الكبير من خلال التجمعات، لذا نهيب بأبناء شعبنا الغيور التعاون مع وزارة الصحة والالتزام بتعليماتها وتنفيذ كافة توجيهاتها من أجل التسريع في انحسار الوباء وعودة الحياة لطبيعتها “.

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الصحة النيابية تدعو المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة