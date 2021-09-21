الصحة الفلسطينية تعلن بدء انكسار المنحنى الوبائي لكورونا في الضفة

المستقلة /- أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية نجي نزال، أن هناك حالة من بدء الانكسار في المنحنى الوبائي الخاص بفيروس كورونا خاصة في الضفة الغربية.

وأوضح نزال في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين”، صباح اليوم الأحد، أنه وفي الـ4 – 5 أيام الماضية بدأ المنحنى الوبائي بالانكسار، خاصة في المحافظات الشمالية، وهذا يشمل عمليات الإدخال في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.

وأضاف: لا شك أن هناك ارتفاعا في أعداد الوفيات ووجود حالات خطرة في العناية المكثفة، ولكن رغم هذا فهناك انكسار للمنحنى.

ولفت إلى أن التطعيم بلقاح كورونا كان له الدور الأكبر في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، داعياً المواطنين لتلقي التطعيمات.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الاثنين، تسجيل 16 وفاة، و2103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1262 حالة تعافٍ، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 8 وفيات سجلت في قطاع غزة، و2 في قلقيلية، و2 في طولكرم، وحالة في العيزرية، وحالة في جنين، وحالة في رام الله والبيرة، وحالة في نابلس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 61، طولكرم 155، نابلس 203، ضواحي القدس 32، سلفيت 34، جنين 101، طوباس 25، أريحا والأغوار 21، رام الله والبيرة 117، بيت لحم 18، الخليل 36، قطاع غزة 1300.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 108، طولكرم 140، نابلس 331، ضواحي القدس 17، سلفيت 71، جنين 106، طوباس 10، أريحا والأغوار 9، رام الله والبيرة 101، بيت لحم 8، الخليل 3، قطاع غزة 358.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 221 مريضا، بينهم 10 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,306,012 بينهم 587,112 تلقوا الجرعتين من اللقاح.