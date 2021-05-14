الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية أردنية

المستقلة /- تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، شحنة مساعدات طبية من المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة والسفير الأردني في رام الله محمد أبو وندي.

وقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية شكرها لجلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الأردني نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة الفلسطينية وجميع أبناء شعب فلسطين على هذه اللفتة الكريمة في يوم عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن هذه الخطوة دليل على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية ووقوف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الى جانب الفلسطينيين خصوصا في الظروف العصيبة.

كما شكرت الدكتورة الكيلة الهيئة الخيرية الهاشمية، على وقوفها الدائم ومساعدتها للشعب الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية .