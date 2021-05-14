الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية أردنية

المستقلة /- تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، شحنة مساعدات طبية من المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة والسفير الأردني في رام الله محمد أبو وندي.

وقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية شكرها لجلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الأردني نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة الفلسطينية وجميع أبناء شعب فلسطين على هذه اللفتة الكريمة في يوم عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن هذه الخطوة دليل على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية ووقوف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الى جانب الفلسطينيين خصوصا في الظروف العصيبة.

كما شكرت الدكتورة الكيلة الهيئة الخيرية الهاشمية، على وقوفها الدائم ومساعدتها للشعب الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصحة الفلسطينية تتسلم شحنة مساعدات طبية أردنية

اخر الاخبار

إسرائيل تتكبد خسائر بعشرات ملايين الدولارات جراء التصعيد

اخر الاخبار

القدس: نقطة اشتعال للصراع أو صورة عالم مصغّر للسلام ؟

اخبار السعودية

نجمة سعودية جديدة .. ريّانه تطلق أغنيتها الأولى

اخبار العراق

انطلاق حملة لمكافحة بساتين كربلاء من حشرة  الدوباس

اقتصادية

حقل الرميلة النفطي يفصح عن أدائه للعام 2020

رياضية

نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

رياضية

نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

اخر الاخبار

عُمان تنهي حظر التجول الليلي بسبب فيروس كورونا

اخبار مصر

مصر.. الإفراج عن 919 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر المبارك

اخر الاخبار

كتائب القسام تستهدف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

اخبار مصر

 وفد مصري في “تل أبيب” لوقف التصعيد في قطاع غزة

اخبار مصر

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر الأحمر

اخر الاخبار

حماس تقصف مطار رامون بصواريخ “عياش 250” الأكثر تدميراً

اخبار الاردن

رسالة من الأردن لمجلس الأمن بخصوص القدس

اخر الاخبار

مذيع يعلن وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ

رئيسي

لأول مرة منذ 87 عاما.. صلاة العيد بمسجد آيا صوفيا