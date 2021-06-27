الصحة العراقية: فتح 7 منافذ تلقيحية جديدة في مستشفيات مختلفة

المستقلة/- في ظلِ اعلان دخول العراق الموجة الوبائية الثالثة لكورونا، كثفت وزارة الصحة استعداداتها للتصدي للجائحة، المتمثلة بزيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين وحملات الرصد الوبائي الفعال لتحري الاصابات، في وقت وجهت فيه المحافظات بتشكيل “خلية ازمة” لمواجهة الكوارث ومنها وباء كوفيد – 19.

وقال مدير صحة الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الدائرة تجري الاستعدادات اللازمة لتنفيذ خطة وزارة الصحة المتعلقة بوصول 22 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال العام الحالي بمعدل جرعتين لكل مواطن”.

واشار الى “افتتاح منافذ تلقيحية جديدة في 7 مستشفيات خلال الايام القليلة المقبلة، بواقع منفذين في مستشفيي اطفال العلوية وابن البلدي، وثلاثة منافذ في مستشفى الكندي التعليمي، فضلا عن افتتاح منفذين جديدين حاليا في المراكز الصحية ضمن قاطع الرصافة”.

وشدد جواد على “تكثيف حملات الرصد الوبائي الفعال والتحري الشامل للاصابات بالفيروس، فضلا عن حملات الفرق الصحية الجوالة التوعوية والعلاجية والوقائية في المناطق العشوائية والنائية عالية الخطورة”.

وفي الديوانية، اكد مدير دائرة الصحة الدكتور يحيى فالح لـ”الصباح” ارتفاع عدد متلقي اللقاح الى اكثر من 18 الف مواطن من كلا الجنسين، حيث تم تسجيل زيادة يومية على اعداد الراغبين بالتطعيم بواقع 600 شخص يوميا. وذكر ان “المفارز الصحية مستمرة بتنفيذ حملاتها الميدانية في مركز واقضية وارياف المحافظة من دون انقطاع”، داعيا “المواطنين الراغبين بأخذ اللقاح الى مراجعة المراكز الصحية القريبة من محل سكناهم”.