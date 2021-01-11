الصحة العراقية تعلن عن خطة توزيع لقاح فايرز من المستشفيات مباشرةً

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المستقلة /سرى جياد/ اوضحت وزارة الصحة خطتها بشأن توزيع لقاح فايزر حال وصوله مباشرة من خلال المستشفيات.

وقال الدكتور هيثم العبيدي المتحدث باسم الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة للمستقلة: “توجد خطة حكومية وضعتها الوزارة بتوزيع اللقاح وبصورة مباشرة، ولا حاجة لمنصة الكترونية للتسجيل اوالحجز”.

واكد قيام الوزارة بتدريب كوادر على عملية اعطاء اللقاح والتي هي مشابهة للتطعيم بالحقن، فيما أكد أنه سيعطى للكوادر الطبية اولا كونهم بمواجهة المصابين واعتبارهم ناقلين للمرض يليهم اصحاب الأمراض المزمنة والخطرة .

وبين أن الكمية التي أعلن عن وصولها في الشهر الثالث مليون ونصف جرعة هي كمية كبيرة وتاتي على دفعات ستوصلها شركة فايزر الى المستشفيات المركزية الرئيسية كونها تحتوي على برادات تحفظ درجات حرارة واطئة تحت 70 وبعد تخزينها سيكون اللقاح جاهز لتوزيعه مجاناً على المستفيدين.

واضاف ان الوزارة بانتظار التخصيصات من وزارة المالية لتغطية استلام بقية الجرع من لقاح فايزر المتعاقد عليه.

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