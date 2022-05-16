الصحة العراقية تعلن تسجيل ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

المستقلة /- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل الفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، مبينة ان اغلب حالات الاختناق بسيطة الى متوسطة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، ان “الملاكات الصحية مستنفرة بجهودها في تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية”، مبينا ان “الوزارة سجلت اليوم 2000 حالة اختناق مختلفة الشدة في المؤسسات الصحية المختلفة”.

ودعا البدر المواطنين الى “ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الامكان وخاصة الذين يعانون من الربو وعجز القلب”، مشددا على ضرورة “ارتداء الملابس والنظارات الواقية عند الخروج”.

واكد ان “المؤسسات الصحية مجهزة بالكامل من ناحية الاوكسجين الطبي والادوية والمستلزمات الطبية”.