الصحة العراقية تستبعد وجود توجه لايقاف الرحلات الجوية

المستقلة /- استبعدت وزارة الصحة، وجود توجه لايقاف الرحلات الجوية، فيما حثت المواطنين على التلقيح تجنبا لشدة الموجة المقبلة للوباء.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح لصحيفة “الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الخميس، انه “لا توجد لدينا اي خطوط طيران مشتركة مع الدول الافريقية خصوصا التي سجلت المتحور الجديد (اوميكرون)، لذلك لا نتوقع صدور اي تعليمات بشأن الغاء او تعليق الرحلات”.

وأضاف الحلفي، ان “الوضع في العراق تحت السيطرة ولم نسجل اي اصابة من السلالة الجديدة”، مشيرا الى ان “الوزارة تمكنت من توفير ملايين الجرعات التي اخذت تصل الى البلاد حاليا بين 3-4 شحنات اسبوعيا وتوزع فورا بين المؤسسات الصحية في جميع المحافظات، مع تدريب الملاكات الصحية والفرق الجوالة والثابتة، لكن الاقبال لايزال دون مستوى الطموح”.

واكد ان “المراكز التلقيحية وصلت اعدادها الى الالاف وتعمل بنظام الشفتين الصباحي والمسائي واللقاح متوفر بجرعتين، فضلا عن الجرعة التعزيزية الثالثة بعد التسجيل على المنصة الالكترونية، لذلك يجب على المواطنين الاسراع بتلقي اللقاح”، معربا عن “امله بمضاعفة متلقي اللقاح للوصول الى 300 الف ملقح يوميا”.