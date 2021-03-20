الصحة العراقية تؤكد يوم غد هو حظر تجوال شامل وتحذر من كسره

المستقلة /… حذرت وزارة الصحة المواطنين من كسر حظر التجوال الشامل بمناسبة عيد نوروز، مؤكدة أنها لن تسمح بإقامة الاحتفالات المعتادة بهذه المناسبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن يوم غد الأحد هو “حظر تجوال شامل ولن نسمح بالاحتفال بأعياد نوروز وسيتم فرض غرامات على التجمعات والفعاليات التي تقام بهذه المناسبة”.

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أصدرت تعليمات جديدة الأسبوع الماضي بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ومن بينها تأخير حظر التجوال الجزئي إلى الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجراً، بدلاً من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة فجراً، إلا أنها أبقت على حظر التجوال الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. (النهاية)

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