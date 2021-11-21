الصحة العراقية : اعتماد بطاقة التلقيح كوثيقة رسمية للسفر

المستقلة/-أشرت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاعاً في معدل الملقحين ضد كورونا، ملوحة بامكانية اعتماد بطاقة التلقيح كوثيقة رسمية للسفر.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “شحنات لقاح فيروس كورونا توزع حسب الكثافة السكانية للمحافظات العراقية”، مبيناً، أن “الفئات المشمولة في لقاح فايزر فقط تبدأ من عمر 12 سنة فما فوق”.

وأضاف، أن “المعدل اليومي للملقحين وصل الى 70 ألف شخص لأول مرة، وتلك النسبة جيدة ونطمح لزيادتها؛ كي يكون معدل الإصابات منخفضاً، حال دخول الموجة الرابعة للفيروس وتكون آثاره خفيفة على المصابين”.

وبشأن أهيمة بطاقة التلقيح مستقبلاً، أوضح عبد الأمير، أن” البطاقة ربما ستكون في المستقبل وثيقة رسمية للسفر”، لافتاً، الى أن” الهدف من البطاقة هي حماية المواطنين في المناطق التي تحتوي على تجماعات بشرية من الفيروس”.

وسجلت وزارة الصحة أمس السبت، 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1006 أشخاص للشفاء، فيما بلغت حالات الوفاة الجديدة 14 حالة في عموم محافظات، أما الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة فقد بلغ عددهم 21598 شخصاً.

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