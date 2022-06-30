الصحة العراقية: ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا وتحديداً متحور “أوميكرون”

المستقلة/- عزت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا وتحديداً متحور “أوميكرون”، إلى التفاوت في نسب التلقيح بالجرعة الأولى والثانية.

وقال مديــر عام دائرة الصحــة العامة بدائرة صحة الكرخ قصي نعمة الحسناوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “حــالات الإصابــة بفيــروس (اوميكــرون) أخــذت بالارتفاع منذ منتصف شــهر حزيران الحالي بشكل مفاجئ وسريع ووصلت إلى أكثر من 2000 إصابة خلال الأيام الماضية.

وبين، أن “أعــداد الملقحــين ليســت بالمســتوى المطلــوب، إذ وصلــت نســبة ملقحــي الجرعة الأولى في جانب الكرخ إلى 35 بالمئة، وللجرعة الثانيــة 25 بالمئــة، ما أوجــد حالة عدم تســاو بين نســب ملقحــي الجرعتين الأولــى والثانية، وتســبب بتحــور الفيروس فــي الجســم نتيجة انعدام الوصول إلى المناعــة الحقيقية”، مبيناً أن “منظمــة الصحــة العالميــة لم تحــدد نوع المتحور الجديد حتى الآن”.

وبشــأن حــالات الإصابة بالمــرض التي ظهرت في البلاد مؤخراً، طمأن الحسناوي بالقول إن “أغلب الإصابات بالوقت الحالي بين بسيطة إلى متوســطة”، كاشفاً عن “استعدادات الوزارة بهذا الشــأن المتمثلــة بوجــود ردهات عزل بخمســة مستشــفيات هي: اليرموك والكــرخ والكاظمية والشــهيد محمد باقر الحكيــم والفرات، وهي جاهــزة للحــالات الطارئة عنــد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا ليتم تحويلهم إليها”.

وتابــع أن “إجراءات التصــدي للمرض تضمنت أيضــاً قيــام فــرق الرقابــة الصحيــة فــي كل قطــاع بجــولات صباحيــة ومســائية لتفتيــش المطاعم والمحال التجارية وصالونات الحلاقة ومعامل الأغذية والمخــازن، للوقوف على مدى التزامهــا بتطبيق إجــراءات الوقايــة الصحية مــن الفيروس من ارتداء الكمامات وتوفر مواد التعقيــم، مؤكداً أن المخالفين يتم غلق محالهم بالتعــاون مــع الدوائــر البلديــة، إضافــة إلى فرض الغرامــات وإحالة المخالفــين منهم إلى القضاء”.

وطالبت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا، وذلك في ظل الموجة الخامسة التي يشهدها العراق.

وقالت مديرة شعبة تعزيز الصحة ريا حبيب في إيضاح صوتي تلقاه “ناس”، (27 حزيران 2022)، إن “البلاد تمر بالموجة الخامسة من الجائحة الوبائية”.

وأضافت أن “اللقاحات آمنة ومن مناشئ عالمية، وأثبتت فاعليتها لدى مختلف الفئات، بتقليل المضاعفات وحتى الوفيات”.

ودعت إلى “الإسراع بتلقي الجرعات المعززة؛ لتقليل الإصابات الشديدة”.