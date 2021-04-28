الصحة العالمية : نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية رُصِدت في 17 دولة

المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية،اليوم الاربعاء، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في 17 دولة على الأقل.

وقالت المنظمة، في بيان رسمي، إنّ “النسخة (بي.617.1) المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحوّرة الهنديّة، رُصِدت في 17 دولة على الأقل، منها بلدان أوروبية عدة، كبلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا”.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة “الهندية”، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.

وسجّلت الهند الاثنين الماضي 352,991 إصابة جديدة، في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وطنية.

والهند هي رابع دولة أكثر تضرراً في العالم من حيث الوفيات، مع أكثر من 192 ألف حالة وفاة، حيث تعمل محارق الجثث بأقصى سرعة في الأيام الأخيرة.