الصحة العالمية: نحتاج إلى 16 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة ” كوفيد – 19″

المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها في حاجة إلى 16 مليار دولار إضافية لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة جائحة ” كوفيد – 19″.

وبشأن الوضع الوبائي العالمي أيضا، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها سجّلت نصف مليون وفاة منذ اكتشاف متحور “أوميكرون”.

وبشأن المبلغ المطلوب لمساعدة الدول ضعيفة الدخل، أوضح بيان للمنظمة العالمية أنه يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية، وأنه سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرّح قائلا: “منحنا العلم الأدوات اللازمة لمواجهة كوفيد، وإذا جرى تضامن على تقاسمها عالميا، سنتمكن من القضاء على (المرض) من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام”.

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تسريبات : شركة مازدا تبدأ بالترويج لسيارتها الجديدة CX-60

اخبار العراق

مختص : المشاكل الحقيقية في الكهرباء تكمن في خطوط النقل وشبكات التوزيع

اخبار العراق

نائب : الخلاف بين الحزبين الكورديين حول رئاسة الجمهورية لن يؤثر على التحالف بينهما

اخر الاخبار

الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الساعات الماضية في العاصمة بغداد.

اخبار العراق

البلداوي : المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها الفصل بشأن إعادة فتح باب الترشح

اخبار العراق

الخيكاني : اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رصاصة في قلب الدستور

الاخبار

شركة إيرباص ترفض طلب شراء طائرتين لصالح الخطوط القطرية

الاخبار

شركة إيرباص ترفض طلب شراء طائرتين لصالح الخطوط القطرية

اخبار قطر

الفيفا : أكثر من 17 مليون مشجع طلبوا تذاكر لحضور كأس العالم في قطر

اخر الاخبار

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 401 مليون إصابة

اخر الاخبار

محلل : زيباري مرفوض من قبل معظم الأطراف السياسية واحدهم الكتلة الصدرية

اخبار العراق

التربية تنفي إصدارها إعمام رسمي يشدد على ارتداء الطالبات للحجاب

الاخبار

الهند تعتزم زيادة مشترياتها من النفط الخام من العراق

اخر الاخبار

اكاديمي يؤكد.. التقيد بقانونين علم التغذية يسمح بالعيش فترة أطول وبنشاط

اخر الاخبار

تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

تقرير : ارتفاع انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون في امريكا باكثر من 6% عام 2021

اخر الاخبار

اليوم.. أربع مواجهات في الدوري العراقي