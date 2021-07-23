الصحة العالمية: متحور الدلتا الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة

المستقلة /- توقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح المتحورة دلتا من فيروس كورونا السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة، وهي شديدة العدوى ومسؤولة حاليا عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى.

وقالت المنظمة: “من المتوقع أن يحل متحور “دلتا” مكان المتحورات الأخرى بسرعة لصبح المهيمن في الأشهر المقبلة”، مشيرة إلى أنه ” لم تتضح بعد “الآلية الدقيقة” التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع المتغيرات الأخرى.

وأحصت المنظمة نحو 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يوليو، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الأسبوع السابق.

وحذرت من أنه “بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها منذ بداية الوباء في أنحاء العالم مئتي مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة”.

وعزت ذلك لأربعة عوامل تتلخص بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار، والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة، والاختلاط ااتجتماعي الأقوى، وبطئ وتيرة التطعيم.

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