الصحة العالمية تفضح المستور والصين تحذف تصريحات المنظمة

المستقلة /- بعد فترة وجيزة من نشره الأربعاء، حذفت الصين منشورا للأمم المتحدة من على موقع “ويبو” للتواصل الاجتماعي التابع لها وردت فيه تصريحات لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال فيها إن “سياسة صفر كوفيد التي تطبقها الصين غير مستدامة”.

كما عطل الموقع الصيني”ويتشات”، للتواصل الاجتماعي، خاصية مشاركة منشور مماثل للأمم المتحدة.

هذا وكان، مدير منظمة الصحة العالمية، قد ذكر في إفادة صحفية أمس الثلاثاء: “لا نعتقد أنها مستدامة نظرا لسلوك الفيروس وما نترقبه الآن في المستقبل”، ونشرت الأمم المتحدة تصريحاته على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها باللغة الصينية.

وأضاف “ويتشات” توضيحا مع المنشور قال فيه “تحظر مشاركة هذا المقال نظرا لانتهاكه القوانين واللوائح ذات الصلة”، بينما لم تعقّب الأمم المتحدة ولا موقع “ويبو” حتى الآن على هذا الخبر.

وتصر الصين على الالتزام بسياسة صفر كوفيد في مكافحة الجائحة التي ظهرت للمرة الأولى في مدينة ووهان، نهاية عام 2019، وحذرت في الأسبوع الماضي من انتقاد سياسة تقول إنها تنقذ الأرواح، حيث قال باحثون في جامعة فودان بشنغهاي، إن الصين تخاطر بحدوث “تسونامي” من الإصابات بفيروس كورونا، مما يؤدي إلى وفاة 1.6 مليون شخص إذا تخلت الحكومة عن سياسة “صفر كوفيد” طويلة الأمد وسمحت للمتحور أوميكرون شديد العدوى بالانتشار.

واأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature، أنه بدون قيود مثل حملات الاختبارات الجماعية في البلاد وعمليات الإغلاق الصارمة، يمكن أن يؤدي انتشار أوميكرون إلى إصابة 112.2 مليون حالة عرضية و5.1 مليون حالة دخول إلى المستشفيات و1.6 مليون حالة وفاة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

 

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