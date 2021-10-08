الصحة العالمية تفجر مفاجاة غير سارة عن لقاح كورونا

المستقلة /- حذّرت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية من أنّ العالم “لم يسيطر على الفيروس بعد ولم يتخطَّ مرحلة الخطر” في التصدّي لجائحة كوفيد-19، على الرّغم من اعتقاد كثر أنّ الأمر شارف على الانتهاء، مضيفة أن الفيروس لن يقضى عليه.

وكشفت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في المنظمة، أنّ 3,1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علماً بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير.

كما أضافت خلال مؤتمر مباشر بث عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت فرانس برس اليوم الأربعاء، أن “الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية. إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس”

إلى ذلك، قالت “ما يصعب عليّ فهمه هو أنّ وحدات العناية المشدّدة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرّغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرّفون وكان الأمر انتهى تماماً

و فتت المسؤولة التقنية عن مكافحة الوباء إلى أنّ المنظمة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى الـ 18 شهراً المقبلة.

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