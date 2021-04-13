الصحة العالمية تفجر مفاجأة غير سارة

المستقلة /- في مفاجأة أعلنتها الصحة العالمية، اشارت المنظمة الى ان وباء كورونا بلغ في مراحله الحرجة، وذلك في إشارة الى ان الإصابات والوفيات في ارتفاع مستمر.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف ان الإصابات حول العالم ارتفعت ونشهد خلال الفترة الحالية مرحلة حرجة للوباء، لافتة الى ان مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر.

ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها”.

وأضافت بقلق إن عدد الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي، بمعدل 9% على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5%.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في عدد الإصابات، والأسبوع الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الوفيات”.

وأضاف: “سجلنا الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الإصابات في أسبوع واحد حتى الآن. وقد شهد العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط زيادة حادة في عدد الإصابات. هذا على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم”.

وذكر مجددًا بأن اللقاحات أدوات “حيوية وقوية” لمكافحة الوباء، لكنه دعا الدول والسكان إلى اتباع الإجراءات التي نجحت في درئه من التباعد الجسدي ووضع الكمامات وغسل اليدين والتهوية وفحص الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين إلى العزل والحجر الصحي.