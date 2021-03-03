الصحة العالمية تدرب ممثلين عن وزارة الصحة على مبادرة حقوق الجودة

المستقلة/- أجرت منظمة الصحة العالمية أول تدريب لمبادرة منظمة الصحة العالمية بشأن حقوق الجودة بالتعاون مع وزارة الصحة لثمانية مسؤولين في  الوزارة في مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد.

الهدف من هذا التدريب هو لتعزيز جودة خدمات الصحة النفسية وأوضاع حقوق الإنسان في المرافق الصحية التي تقدم خدمات الصحة النفسية في العراق وتقديم توصيات للتنفيذ الوطني الكامل لمبادرة منظمة الصحة العالمية لحقوق الجودة. كما أتاح التدريب فرصة لتمكين ممثلي وزارة الصحة من خلال الحصول على الأدوات المتعلقة بمبادرة حقوق الجودة.

وقال مسؤول برنامج الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتوره بروني أندريا،  “نتوقع من المشاركين استخدام هذه الأدوات على مستوى المؤسسات الصحية وإنشاء تقارير عن النتائج ومشاركتها مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية”.

وأضافت الدكتوره بروني: “تقدم مبادرة حقوق الجودة مقاربة أساسية لرعاية الصحة النفسية قائمة على الحقوق وموجهة نحو التعافي”.

حقوق الجودة هي مبادرة عالمية لمنظمة الصحة العالمية لتحسين جودة الرعاية التي تقدمها خدمات الصحة النفسية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بإعاقات نفسية اجتماعية وفكرية ومعرفية. يقدم نهجاً جديداً لرعاية الصحة النفسية قائم على الحقوق وموجه نحو التعافي.

في العراق، ستستخدم منظمة الصحة العالمية حقوق الجودة لتغيير العقليات والممارسات بشكل مستدام وتمكين جميع أصحاب المصلحة من تعزيز الحقوق والتعافي لتحسين حياة الأشخاص المصابين بإعاقات نفسية او اجتماعية أو فكرية أو معرفية في كل مكان.

وعلى مدى السنوات الماضية، شهد الشعب العراقي ظروفاً صعبة مثل النزاعات والعنف وما تبعها مؤخراً  من آثار لجائحة كوفيد_19 الذي أثر سلباً على الصحة النفسية. مع هذه التحديات، أصبحت الصحة النفسية واحدة من أهم أولويات الصحة في العراق.

وتواصل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العمل بشكل وثيق لتعزيز الصحة النفسية من خلال بناء القدرات وتوفير إمدادات الصحة النفسية مثل الأدوية. كما تم بذل العديد من الجهود لإضفاء اللامركزية على خدمات الصحة النفسية، ودمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية ، وضمان تلبية المعايير الدولية للجودة وحقوق الإنسان.

 

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