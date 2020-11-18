الصحة العالمية تختتم فعاليات حملة التوعية في إقليم كردستان

المستقلة.. اختتمت منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة صحة إقليم كردستان العراق في محافظة دهوك اليوم حملة الوقاية من جائحة كوفيد-19 والتوعية بطرق احتوائها والتي استمرت أسبوعين كاملين منذ انطلاقها في محافظة أربيل في السابع من الشهر الحالي.

واستهدفت الحملة نحو أربعة ملايين شخص في الاقليم بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخلياً، وأشركت المجتمع المحلي في نشاطها هذا من خلال حشد أكثر من 300 متطوع لتغطية 20 موقعاً مختلفاً في محافظتي أربيل وداهوك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في العراق: “أدت عودة ظهور الفيروس في جميع أنحاء العالم إلى زيادة التحديات أمام منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في العراق. وإلى حين طرح علاج أو لقاح في العالم، سيتعين علينا مواصلة تعاوننا وعملنا المشترك للسيطرة على انتشار الجائحة وتعزيز وعي المجتمع بأهمية ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الجيدة”.

وأضاف: “نحث جميع الإخوة والأخوات في إقليم كردستان والعراق ككل على حماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا المرض، والمشاركة في المساعي لاستعادة حياتهم الطبيعية”.

ونُظمت نشاطات الحملة التوعوية في دهوك بالتنسيق الوثيق مع مديرية صحة المحافظة. واختارت المنظمة بالاشتراك مع المديرية عشرة مواقع لنشر رسائل التوعية والوقاية من الفيروس، شملت المخيمات الأربعة للنازحين داخلياً في كبرتو (1 و2) وخانكي وشاريا حيث لا يزال أكثر من 56 ألف شخص من الفئات الضعيفة يعانون من محدودية خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم.

من جانبه، قال الدكتور نزار عصمت، المدير العام لصحة محافظة دهوك: “تتقدم مديرية صحة محافظة دهوك بالشكر الجزيل إلى منظمة الصحة العالمية لما بذلته من جهود للقيام بهذه الحملة في دهوك”.

وأضاف: “اتخذت مديرية الصحة سلسلة من الإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 في المحافظة، لكننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا الصحيين مثل منظمة الصحة العالمية لاحتواء الفيروس وزيادة وعي المجتمع والتزام المواطنين بالتوصيات الصحية”.

ونجحت المشاركة المجتمعية في تحقيق مساعيها حيث انتقل المتطوعون من خيمة إلى خيمة في مخيمات النازحين، وزاروا الأماكن العامة والأسواق والحدائق العائلية والمناطق المكتظة بالسكان، لتثقيف سكان دهوك بشأن التدابير الوقائية الرئيسية التي تركز على ارتداء الأقنعة في جميع الأوقات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر المستطاع في جميع الأماكن، والمحافظة على نظافة اليدين بغسلهما بالماء النظيف والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية.

واعربت منظمة الصحة العالمية في العراق عن امتنانها مجدداً لشعب وحكومة ألمانيا لدعم الحملة التوعوية التي نفذتها الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية، الشريك المنفذ لمنظمة الصحة العالمية.

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