الصحة العالمية تحذّر من كارثة صحية خطيرة بعد أوميكرون!

المستقلة /- حذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة صحية خطيرة تهدد العالم بعد متحور أوميكرون وهي إنذار باحتمالية ظهور كوفيد 20 الذي سيكون أكثر شراسة وعدوى بدلًا من كوفيد 19 الذي تواجهه الكرة الأرضية في الوقت الحالي.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «إن اكتناز لقاحات COVID 19 من قبل بعض البلدان وعدم وجود تضامن عالمي يجعلنا عرضة ليس فقط لهذا الفيروس، ولكن أيضًا للفيروسات التالية التي قد تأتي»

وتابعت المنظمة في مقطع فيديو: «أن احتكار اللقاحات بواسطة الدول الغنية وعدم وجود تنسيق أو تعاون عالمي، سيتركنا جميعًا معرضين للإصابة بذلك الفيروس وأيضًا الأجيال القادمة التي قد تنتج عنه».

وأضافت : «أننا معرضون لإصابة بجيل جديد من فيروس كورونا وهو كوفيد 20»، ووجهت رسالة تحذيرية إلى الجميع قائلة: «إذا لم يكن اللقاح موجود في كل مكان، فالفيروس لن يذهب إلى أي مكان».