الصحة العالمية تحذر من خطر جائحة كورونا في اوروبا وأمريكا

المستقلة/- حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الوضع الوبائي في اوروبا وأمريكا الشمالية ودعت الحكومة للتركيز على التدابير الأساسية للوقاية واحتواء الوباء لوقف انتشاره وان ترفعها لاحقا من غير أن تضطر إلى العودة لفرضها مجددا.

التنبيه جاء على لسان المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم الذي بدأ فترة حجر صحي ذاتي في منزله التزاما باجراءات البروتوكول لمنظمة الصحة بعد أن تبين أنه خالط أحد المصابين بفيروس كورونا .

وقال تيدروس أن الإرتفاع السريع بعدد الاصابات الجديدة في أوربا يشكل خطرا داهما على مستشفيات كبيرة ووضع أفراد الطواقم الطبية مجددا أمام خيارات صعبة، داعيا إلى الاقتداء بتجارب البلدان التي نجحت في وضع الوباء تحت السيطرة مثل:نيوزيلاندا ورواندا وتايلاند وكوريا الجنوبية.