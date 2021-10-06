الصحة العالمية تحذر : لم نتخط الخطر في التصدي لكورونا

المستقلة/- حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم لم يتخط بعد مرحلة الخطر، فيما يتعلق بالتصدي لانتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، وأنه لم يتم السيطرة على المرض بعد.

وأفادت المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة، ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية عن مواجهة الجائحة، خلال مؤتمر مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، برصد 3.1 مليون إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل 54 ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وقالت فان كيركوف: “لا نزال إلى حد بعيد في وسط هذه الجائحة، لكن أين تحديداً، نحن لسنا متأكدين بعد، لأننا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حالياً من وسائل لكي نُصبح قريبين من النهاية، فما يصعب علي فهمه هو أن وحدات العناية المركزة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرفون وكان الأمر انتهى تماماً”.

زيادة كبيرة في الوفيات بسبب متغير دلتا

يُذكر أن متغير دلتا من فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، كان قد تسبب في زيادة الوفيات بشكل كبير خاصةً بين من لم يتم تطعيمهم، فقد تخطت حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم حاجز الخمسة ملايين، الجمعة الماضية.

كانت أكثر من نصف جميع الوفيات العالمية المُبلغ عنها في المتوسط ​​لمدة سبعة أيام في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند. تُعتبر هذه الزيادة في الوفيات زيادة ضخمة، ففي حين استغرق الأمر أكثر من عام بقليل لتصل حصيلة وفيات كوفيد -19 إلى 2.5 مليون، تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة في أقل من ثمانية أشهر فقط.

تم الإبلاغ عن ما معدله 8000 حالة وفاة يومياً في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، أو حوالي خمس وفيات كل دقيقة. ومع ذلك، فقد تباطأ معدل الوفيات العالمي في الأسابيع الأخيرة.

كان هناك تركيز متزايد في الأيام الأخيرة على إيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة، حيث لم يتلق الكثير من الناس بعد الجرعة الأولى، حتى مع بدء نظرائهم الأغنى بإعطاء جرعات معززة، فأكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المُضاد لكوفيد-19، وفقاً لتقديرات Our World in Data.

متحور دلتا أكثر شراسة والتطعيم هو الحل

يُعدّ متغير دلتا الآن هو السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم وقد تم الإبلاغ عنه في 187 من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية.

يُذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض كانت قد قالت سابقاً إن الحرب ضد فيروس كورونا المُستجد، كوفيد -19، قد تغيرت بسبب متغير دلتا شديد العدوى، مقترحة أن اللقاحات يجب أن تكون إلزامية للعاملين في مجال الصحة ويجب العودة إلى الالتزام التام بارتداء الكمامات.

وذكرت وثيقة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن متغير دلتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، والذي أصبح سائداً الآن في جميع أنحاء العالم، مُعدي مثل جدري الماء وأكثر عدوى بكثير من نزلات البرد أو الإنفلونزا. يمكن أن ينتقل دلتا حتى في ظل الحصول على التطعيم، وهو أكثر خطورة على الصحة من سلالات فيروس كورونا السابقة.

أكدت الوثيقة أن متحور دلتا يتطلب نهجاً جديداً لمساعدة الجمهور على فهم الخطر، بما في ذلك توضيح أن الأشخاص غير الحاصلين على لقاح كورونا المُستجد، كانوا أكثر عرضة بنسبة 10 مرات للأعراض الشديدة والموت، من أولئك الذين تم تطعيمهم.

كما أظهر عدد من الدراسات أن التطعيم الكامل يوفر حماية قوية ضد متغير دلتا، وفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature، يستمر التطعيم المزدوج من BioNTech-Pfizer في الحماية بقوة ضد متغير دلتا. ومع ذلك، فإن البيانات الجديدة تصنف الفعالية الوقائية ضد متغير الدلتا على أنها أقل إلى حد ما من الفعالية السابقة.

وأظهرت دراسة أعدّتها السلطات الصحية الأميركية أنّ فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لفيروس كورونا انخفضت من 91% إلى 66% منذ أن أصبحت المتحوّرة دلتا هي السائدة في الولايات المتحدة.

أجرت الدراسة اختباراتها على آلاف الموظفين في مراكز رعاية صحية ومستشفيات في ستّ ولايات لدراسة فاعلية اللقاحين.

يُذكر أنه بين كانون الأول/ديسمبر 2020 ونيسان/ أبريل 2021 كانت فاعلية هذين اللقاحين في منع الإصابة بالفيروس 91%، وفق بيانات نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية. لكن في الأسابيع التي أصبحت فيها المتحوّرة دلتا هي السائدة، أي مسؤولة عن أكثر من 50% من الإصابات، تراجعت الفاعلية إلى 66%.