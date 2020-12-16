الصحة العالمية: العراق لا يمتلك مقومات التصدي لكورونا

Iraqi public hospital specialised doctors test a resident for COVID-19 in the capital Baghdad's suburb of Sadr City on April 2, 2020, as part of actions taken by the authorities against the spread of the novel coronavirus. - The process of examining citizens at their residences in Baghdad's eastern districts was launched in order to detect infection with the virus in the area where many cases were found to isolate patients and take them for treatment in public hospitals to limit the spread of the pandemic. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)
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المستقلة /- أكدت الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، أن العراق يواجه نقصاً في معدات الحماية الشخصية وسط ارتفاع الوفيات والإصابات بكورونا.

وسلمت المنظمة، الإمدادات الطبية الأساسية إلى وزارة الصحة لتعزيز قدرتها على الاستجابة لجائحة كورونا.

وشملت تلك الامدادات معدات الحماية الشخصية عبارة عن (58800) عازل لحماية الوجه و 9800 نظارات طبية واقية و 10600 رداء طبي عازل و 28000 كمامة نوع (N95) تم تسليمها إلى وزارة الصحة من قبل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، ادهم اسماعل.

وقال اسماعيل ان “دعم السلطات الصحية العراقية للسيطرة على انتشار مرض كوفيد-19 في العراق يعتبر اولوية لدى منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك دعم مساعدة الفئات الأكثر تهميشا وضعفاً”.

وأضاف “من خلال توفير الإمدادات الطبية، تلتزم منظمة الصحة العالمية بتعزيز النظام الصحي من خلال تزويد العاملين الصحيين بالمعدات المنقذة للحياة”.

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