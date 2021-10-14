الصحة العالمية : استمرار انخفاض الاصابة بفيروس كورونا عالميا

المستقلة/- قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم انخفض الأسبوع الماضي، في استمرار لاتجاه الهبوط الذي بدأ أواخر أغسطس الماضي.

وفي أحدث تقييم أسبوعي للجائحة نشر اليوم الأربعاء، أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة تسجيل حوالي 2.8 مليون حالة إصابة جديدة، و46000 حالة وفاة مؤكدة الأسبوع الماضي، بانخفاض 7% و10% على التوالي.

وأعلنت أوروبا عن ارتفاع بنسبة 7% في الحالات، بينما أعلنت جميع مناطق العالم الأخرى عن انخفاض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أوروبا شهدت أيضا أكبر ارتفاع للوفيات الأسبوع الماضي، بلغ 11% في الوفيات بكوفيد-19، مبينة أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في أوروبا تم الإعلان عنه في بريطانيا وتركيا وروسيا.

وجاء أكبر انخفاض في الاصابات في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ، حيث بلغ الانخفاض نسبة 32% و27% على التوالي. وانخفضت الوفيات في كلتا المنطقتين بأكثر من الثلث.

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