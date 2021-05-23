الصحة السعودية لم نرصد إصابات بمرض الفطر الأسود في المملكة

المستقلة/-أحمد عبدالله/أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، أنها لم ترصد أي إصابة بمرض “الفطر الأسود” في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، “عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا”، مشددا على ” عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة”.

وأضاف أن “البعض يعتقد أن الفطر الأسود هو سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعتبر مسببا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية”.

وقال إن “العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

بوفون يقترب من ريال مدريد

رياضية

محمد صلاح يخسر الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي

رياضية

برشلونة يتفق مع مهاجم جديد

اخبار مصر

عبورقافلة صندوق تحيا مصر منفذ رفح البري حاملة مساعدات لقطاع غزة .. صور

رياضية

منتخب العراق يفقد أحد مدافعيه أمام كمبوديا

اخر الاخبار

الصحة السعودية لم نرصد إصابات بمرض الفطر الأسود في المملكة

اخر الاخبار

فرقة إيطالية تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” للعام 2021

اخر الاخبار

فرقة إيطالية تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” للعام 2021

اخر الاخبار

دراسة : لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعّالان ضدّ المتحوّر الهندي

اخبار مصر

افتتاح مراكز لجمع القمامة وشراءها من المواطنين في محافظة البحيرة المصرية

اخبار العراق

الفتح  يرفض تسمية وزيرا للصحة بصفقة سياسية

اخبار العراق

ضبط 400 حبة مخدرة واعتقال حائزها في كربلاء

اخر الاخبار

ميريام فارس تتصدر الترند بعد طرح فيلم وثائقي لها عبر “نتفليكس”

اخر الاخبار

هكذا علقت أسرة سمير غانم على أزمة حضور الفنانين حفل زفاف بعد دفنه

اخر الاخبار

رد نارى من أمينة خليل على تصريحات حورية فرغلي بشأن صلة قرابتهما

اخر الاخبار

مصر.. استمرار احتجاز سفينة “إيفرغيفن” بعد رفض المحكمة استئناف ملاكها

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى: حريصون على تثبيت الهدنة في غزة وإطلاق مسار المفاوضات