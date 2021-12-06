الصحة : البلدان التي ظهر فيها المتحور (اوميكرون) لم تسجل أي وفاة حتى الآن

المستقلة /- بددت وزارة الصحة المخاوف بشأن خطر المتحور الجديد (أوميكرون)، فيما أشارت إلى أن الاعراض المسجلة به في بعض البلدان هي أخف من شدة السلالة الاصلية.

وقالت المتخصصة بمجال الفيروسات في المختبرات العامة للوزارة سارة عبد الرحمن الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “البلدان التي سجلت حالات إصابة بالمتحور الافريقي المتطور (اوميكرون) لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن، أو حالات تستدعي دخول العناية المركزة أو استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، وهذا ما اكدته منظمة الصحة العالمية”.

وأضافت، أن “الأعراض المسجلة في البلدان التي ظهر فيها الفيروس، تبن انها أخف شدة من أعراض السلالات الأخرى”.

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