الصحة الأردنية تطلب 2 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الأمين العام لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عادل البلبيسي، أن المملكة ستطلب 2 مليون جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك V”.

وأكد البلبيسي أنه ستصل مليون و600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الأردن في شهر يونيو الحالي.

وقال خلال تصريحات لقناة “رؤيا” الأردنية، إن اللقاحات التي ستصل إلى الأردن في يونيو، منها 800 ألف جرعة ستصل من اللقاح الصيني “سينوفارم”، وإمدادات أسبوعية من لقاح “فايزر”، و146 ألف جرعة من لقاح “أسترازنيكا”.

وأضاف أن الأردن متعاقد على 11 مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وسيطلب 5 ملايين جرعة إضافية، بينها 2 مليون من اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، وذلك بعد إعطاء 20 ألف جرعة منه في الأردن، و3 ملايين جرعة من لقاح “فايزر”.

وأعلن الأمين العام لشؤون الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، أن أكثر من 2 مليون و536 ألف شخصا مسجلين على المنصة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في المملكة.