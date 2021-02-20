الصحة: ارتفاع الإصابات يعرض مؤسساتنا الصحية إلى خطر فقدان السيطرة

المستقلة /… حذرت وزارة الصحة من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا، فيما اكدت تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة وهذا ما يحدث لأول مرة.

وقالت في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “تصاعد الاصابات يستمر بشكل سريع للأيام الاخيرة اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة وهذا ما يحدث لأول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت”، مبينة انه “آن الاوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه ان يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين ويتحتم الان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع ارجاء العراق”.

واضافت ان “التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومع انتشار هذه السلالة الجديدة يهدد بارتفاع سريع بالإصابات خلال الايام القادمة مما يعرض مؤسساتنا الصحية الى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الاصابات المتزايد مما يؤدي الى زيادة بالوفيات”، لافتة الى ان “الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر حاليا هو الالتزام بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل مستمر وتجنب مختلف أنواع التجمعات البشرية والاماكن الضيقة، والتعاون مع الفرق الصحية الرقابية في متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية”.

وطمأنت الوزارة “المواطن بان مؤسساتها الصحية كافة على اهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة المرضى حيث تم توفير الاسرة الكافية وكافة العلاجات والمستلزمات الطبية المطلوبة، وننصحه بعدم التاخر عن مراجعة مؤسساتنا الصحية عند الشعور باي اعراض مرض الكوفيد ١٩”، داعية “كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية الى تعليق كل النشاطات ذات التجمعات البشرية كما نهيب بالوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة كافة والسادة محافظي المحافظات العراقية ذات المراقد المقدسة بذل الجهود الحثيثة لوقف الفعاليات الدينية ذات التجمعات البشرية كافة خلال الايام القادمة والالتزام بالاجراءات الوقائية بشكل تام داخل المراقد المقدسة والمزارات الشريفة”.

وبينت الوزارة انه “بعد ان دخلت قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيز التنفيذ فأننا نهيب بالمواطنين كافة بان يكونوا على قدر المسؤولية وأن يعوا الخطر الكبير ويلتزموا بالاجراءات الوقائية”، مثمنة “الملتزمين منهم بارتداء الكمامة وتجنب التجمعات البشرية وتعقيم اليدين”.

واعربت الوزارة عن شكرها “للكوادر الطبية والصحية وهي تواصل تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب للمرضى في مؤسساتنا الصحية، وللجهات الامنية كافة لجهودهم المبذولة في تنفيذ الحظر الصحي ومنع التجمعات البشرية، اضافة الى مساندتهم للفرق الصحية في مهامها الرقابية لتنفيذ الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”، مشيدة بـ”جهود القنوات الاعلامية كافة في بث التوعية الصحية والتاكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية، كما نشيد بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وكل الجهات الساندة لدعم جهود الوزارة في معركتها ضد الوباء في موجته الثانية الخطرة”. (النهاية)