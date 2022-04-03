الصحة : إطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية

المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021.

وذكر بيان للوزارة، في بيان تلقت المستقلة، أن “دائرة التخطيط وتنمية الموارد تعلن عن البدء بإطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني”.

وأضاف، أن “رابط الاستمارة الموضح ادناه خاص بخريجي كليات (طب الاسنان)”.

http://iqmohserv.net/dentists_al_2022

وتابعت “سنعلن عن باقي الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين تباعاً وحسب التواريخ المعلنة سابقاً .