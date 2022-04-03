الصحة : إطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية
المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021.
وذكر بيان للوزارة، في بيان تلقت المستقلة، أن “دائرة التخطيط وتنمية الموارد تعلن عن البدء بإطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني”.
وأضاف، أن “رابط الاستمارة الموضح ادناه خاص بخريجي كليات (طب الاسنان)”.
http://iqmohserv.net/dentists_al_2022
وتابعت “سنعلن عن باقي الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين تباعاً وحسب التواريخ المعلنة سابقاً .
التعليقات مغلقة.