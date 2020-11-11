الصجري يدعو الكاظمي لعدم التدخل في الحراك “السني” لإقالة الحلبوسي

المستقلة .. دعا النائب علي الصجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عدم التدخل فيما يخص الحراك “السني” لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الصجري في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “الى الاخ الكاظمي المحترم . اتمنى على جنابك ان لا تتدخل في قرار المكون السني للعدول عن اقالة.. الذي سرق خمسة مليار دولار من اطعام الجيش”.

وأضاف مخاطبا الكاظمي ومتهما إياه بدعم الفساد “كان بأمكانك صرف الرواتب للشعب من هذه السرقات وناشدناك مرارا ان تلغي العقد لكن للاسف نراك اليوم داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم”.

وكان الكاظمي قد حاول يوم امس الثلاثاء جمع الفرقاء من المكون السني على دعوة غذاء من اجل التوصل الى تفاهمات بشان الحراك لاقالة الحلبوسي، الا أن أعضاء الجبهة العراقية اعتذروا عن الحضور مؤكدين استمرارهم باجراءات الإقالة وجمع التواقيع لعرض الموضوع على التصويت في مجلس النواب.