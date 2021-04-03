الصبّاح إخوان تدخل التنافس الرمضاني في ستة إنتاجات 

المستقلة/- تتوجه شركة الصبّاح إخوان في شهر رمضان المبارك 2021 إلى المشاهد العربي في ستة إنتاجات ضخمة، تحاكي فيها المجتمع العربي في مختلف فئاته، بمشاركة نخبة من كبار الممثلين العرب .

وأول هذه الانتاجات مسلسل “٢٠٢٠ عشرين عشرين” صراع بين الواجب والثأر والحب ويعد من أضخم إنتاجات الشركة، كتابة بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر. بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، فادي أبي سمرا، يوسف حداد، طوني عيسى، وسام صليبا، أسامة المصري، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني وآخرين… وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين، وضيف شرف المسلسل الفنان رامي عياش.

مسلسل “ملوك الجدعنة” يجمع نجمين مصريين في توليفة شعبية ستجذب المشاهد العربي إلى واحد من أكبر الإنتاجات العربية.

النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان ينتميان إلى حارة شعبية، تجمعهما الصداقة منذ الطفولة، ولكن تلقي بهما الأقدار في رحلة ملحمية يصعدا من خلالها هرم العالم السفلي للجريمة ضد أحد أباطرة تجارة الشر.

العمل من تأليف عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى. بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، بمشاركة عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، وليد فواز وغيرهم…

مسلسل “لحم غزال” بطولة النجمة غادة عبد الرازق وهو من أكبر الإنتاجات العربية. تدور الأحداث في سوق الجزارين في أحد ضواحي الجيزة الشعبية، وهي حارة مزدحمة وتمتد على جانبيها محال الجزارة الكبيرة التي يمتلكها المعلمين الكبار، ويفترش أمامهم الباعة الصغار والمساعدين.

تبدأ القصة حين تنتقل غزال إبنة أحد المعلمين الكبار إلى السوق وسط نظرات تنوي على الكثير.

“لحم غزال” من تأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد أسامة. بطولة غادة عبد الرازق، عمرو عبدالجليل ، شريف سلامة، مي سليم، وفاء عامر، أحمد خليل، خالد كمال، محمد شاهين وغيرهم..

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من مسلسل “سلامات أبو البنات” في المغرب العربي، يُعرض في رمضان 2021 الموسم الثاني منه. بحيث تبدأ القصة بعد ثلاثة شهور من نهاية أحداث الجزء الأول مع عائلة سلمات التي تحتفل بزواج كل من ثريا وعمر. والمناسبة مهمة لتقارب العائلتين سلمات والغالي.

“سلامات أبو البنات” الموسم الثاني من تأليف هشام الجباري وكوثر المطواع وإخراج هشام الجباري. بطولة محمد خيي، السعدية لديب، جهان كداري، فاطمة الزهراء بلدي وسلمى صلاح الدين…

“ولاد المرسى”مسلسل مغربي درامي إجتماعي رومانسي يطرح موضوع صراع السلطة والهيمنة من خلال عائلتين تمتلك أساطيل الصيد في المرسى (المرفأ) وتتصارع حول الهيمنة على المكان، في وقت لا هم أمام الفقير سوى قوته اليومي.

العمل من تأليف السيناريست عدنان محجى ويوسف فندي ومراد الخودي وإخراج مراد الخودي. بطولة أمين الناجي، نادية آيت، عزيز داداس، عبد السلام البوحسيني، محمد الشوبي، سهام آسيف، ماجدولين الإدريسي، ناصر أقباب، فاطمة الزهراء الحرش، عبد النبي البنيوي…

نتابع أيضاً خلال شهر رمضان المبارك المسلسل المغربي “ولاد العم” دراما إجتماعية تشويقية من تأليف فاتن اليوسفي وإخراج إبراهيم شكيري.

العمل يروي قصة صالح وطاهر الذي يجري في عروقهما دم واحد، ويتقاسمان نفس المبادىء، لكن عندما يجدان أنفسهما أمام مفترق طرق خطير ما الذي سيفعلاه؟ بطولة عزيز داداس وعبد الله ديدان إضافة إلى فاطمة خير، سعيد ايت باجا، نفيسة بنشهيدة، ربيع القاطي، غيثة بنحيون، زينب علامي، خولة احجاوج، غيثة برادة، منصور أعموم، لمياء خربوش.