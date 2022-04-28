الصالحي : خروج نواب من التحالف الثلاثي سيحدث انفراجة سياسية في اية لحظة

المستقلة/ – كشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الخميس، عن خروج بعض نواب التحالف الثلاثي من التحالف لأسباب خاصة بهم بشأن شكل تشكيل الحكومة المقبلة، مرجحا حدوث انفراجة سياسية في اية لحظة.

وقال الصالحي في حوار و تابعته المستقلة، إن “أبواب الحوار والتحالفات مشرعة باتجاه إيجاد حلول، لأنَّ المعطيات المحلية والدولية تغير البوصلة السياسية لجميع القوى السياسية، وقد يتغير الانسداد إلى انفراج في أيِّ لحظة”.

وأضاف أنَّ “بعض نواب التحالف الثلاثي خرجوا من التحالف لأسباب خاصة بهم بشأن شكل تشكيل الحكومة المقبلة، ومن المحتمل أن تنفرج أزمة التحالفات بعد عيد الفطر المبارك”.

وأشار إلى أنه “من المحتمل أن تكون هناك جلسة لمجلس النواب وقد تغير بعض الشيء المشهد السياسي، لذلك ننتظر الانفراج وحل الأزمة واستقرار البلد سياسياً بعد هذه الأزمة السياسية الطويلة”، مبينا أن “التحالفات ستأخذ مداها في تحقيق تشكيل حكومة قوية، وننتظر الانفراج والاتفاق على صيغ التحالف ضمن الاستحقاقات الانتخابية”.

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