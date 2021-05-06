الصاروخ الصيني يمر للمرة الرابعة فوق دولة عربية

المستقلة /- أفادت الجمعيّة التونسيّة لعلوم الفلك بأنها تمكنت من رصد الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لدى مروره للمرة الرابعة فوق الأجواء التونسية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس، أنها رصدت الصاروخ في حدود الساعة 4 و42 دقيقة فجراً، من خلال الرّصد البصريّ والفوتوغرافي.

وأثبتت معطيات الرّصد إثر عبور الصاروخ للسّماء التّونسيّة فجر الخميس، دورانه حول نفسه حسب محور مائل كلّ 4 ثوان ما جعل لمعانه يتغيّر بصفة مسترسلة وهو ما يشير إلى فقدان السّيطرة عليه تماما، وفق الجمعية الفلكية.

ورجّحت الجمعيّة أن يتم تدمير الصاروخ “سي زاد فايف بي” ، الّذي فقدت السّلطات الصينيّة السيطرة عليه، بصفة تامّة عند دخوله الغلاف الجوّيّ بين يومي 8 و9 أيار الجاري.