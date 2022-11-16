الصاروخ الذي سقط على بولندا اوكراني والاطلسي يحمل روسيا المسؤولية!!

المستقلة/- بدا الغربيون الأربعاء حذرين بشأن التكهن بمصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا في ظل انعقاد قمة مجموعة العشرين حيث كانوا يعملون على إقناع دول الجنوب بإدانة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وعزز سقوط الصاروخ الذي نفت موسكو إطلاقه ورجحت بلجيكا أن نظام الدفاع الجوي الأوكراني أطلقه، المخاوف من تصعيد في النزاع يحذر منه باستمرار قادة الاقتصادات العشرين الكبرى المجتمعين في غياب فلاديمير بوتين، منذ الثلاثاء في بالي.

وفي الجزيرة الاستوائية الإندونيسية تشاور المسؤولون الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون خصوصا مع نظرائهم البولنديين والأوكرانيين في وقت مبكر من صباح الأربعاء في سلسلة من المكالمات الهاتفية.

وبعد اجتماع طارئ استمر قرابة الساعة، أكد رؤساء دول وحكومات بلدان مجموعة السبع (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان) وحلف شمال الأطلسي “دعمهم الكامل” لبولندا.

ومن دون توجيه أي اتهامات لأي طرف، قرروا “البقاء على اتصال وثيق لتحديد الخطوات التالية بناء على التحقيق”..

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات متلفزة “لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية”.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن المرجح أن صاروخا أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني تسبب في انفجار وقع في بولندا يوم الثلاثاء لكن روسيا تتحمل المسؤولية النهائية عن الانفجار لأنها هي التي بدأت الحرب.

وفي البداية أثار الصاروخ، الذي سقط على منشأة حبوب بولندية وأودى بحياة شخصين، قلقا عالميا من أن تمتد حرب أوكرانيا إلى دول مجاورة.

وقال ستولتنبرج للصحفيين بعد اجتماع طارئ لسفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن الأنباء التي رجحت ألا تكون روسيا أطلقت الصاروخ ساعدت في تهدئة المخاوف لكنها لا تعفي روسيا من المسؤولية.

وأضاف “دعوني أكن واضحا، ليس هذا خطأ أوكرانيا”.

ومضى قائلا “تتحمل روسيا المسؤولية عما حدث في بولندا أمس، لأن هذا نتيجة مباشرة للحرب المستمرة وموجة هجمات من روسيا على أوكرانيا أمس”.

وطلبت أوكرانيا الأربعاء إعطاءها حق “الوصول الفوري” إلى موقع في بولندا سقط فيه الثلاثاء صاروخ رجّحت وارسو أن يكون مصدره الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكتب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف في تغريدة “أوكرانيا تطلب الوصول الفوري إلى موقع الضربة” مشيرًا إلى أن كييف ترغب بإجراء “تقييم مشترك للحادثة”.

وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء أنه “من المرجح جدًا” أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية على الحدود مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلين.

وأكد دودا للصحافة أن “لا شيء يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا على بولندا”. وأضاف “من المرجّح جدًا أنه كان صاروخًا استُخدم في الدفاع الصاروخي الأوكراني. … إنه على الأرجح حادث مؤسف”.