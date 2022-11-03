الصابئة المندائيون يحيون عيدهم الصغير الولايات المتحدة

الصابئة المندائيون يحيون عيد الازدهار في ولاية ميشغان

المستقلة/- علاء السوداني-ميشغان/..اقامت الجمعية المندائية في الولايات المتحدة الاميركية وكندا حفلاً كبيراً لمناسبة عيد الازدهار( العيد الصغير لاتباع الديانة الصابئية المندائية) .

واحتشد عدد كبير من ابناء الجالية العراقية من مختلف الاديان والقوميات بولاية مشيغان الامريكية لمشاركة اخوانهم الصابئة المندائيين بهذا العيد المجيد الذي تقول المعتقدات الدينية الصابئية ان الله هيأ به الارض لتستقبل اول خلقه ورسله نبينا ادم عليه السلام ..

والقيت عدة كلمات في الحفل الذي حضره عدد من رجال الدين وممثلي الاطياف الدينية العراقية، وحشد من المواطنين الذين حرصوا على مشاركة اخوانهم في الوطن والغربة بهذه المناسبة تعبيراً عن وحدة الشعب العراقي ومصيره المشترك ..

وفي بداية الحفل القىٰ الشيخ خلف عبد ربه رئيس

الشيخ خلف عبد ربه رئيس طائفة الصابئة المندائية في امريكا وكندا

الجمعية المندائية  في الولايات المتحدة الامريكية وكندا كلمة شكر فيها الحاضرين الذين لبوا دعوة الجمعية على مشاعر الاخوة الصادقة بين ابناء الوطن الواحد حتى وان كانوا بعيدين عن الوطن ، ثم تلى الشيخ عبد ربه آيات من كتاب الصابئة المندائيين المقدّس كنزا ربا ..

بعد ذلك تحدث عادل عزيز خصاف رئيس الجمعية المندائية في ولاية مشيغان ، و بشار حربي مستشار الجمعية ، وخيّون التميمي ممثل الاتحاد الديمقراطي العراقي، و عقيل السعدي ممثل جمعية حقوق الانسان في الولاية ، والدكتور غسان مياح عطية من المجلس الديني للطائفة في ولاية ميشيغان، مؤكدين طبيعة التلاحم التي تجمع العراقيين من خلال معتقداتهم واحتفالاتهم ومشاركاتهم الوجدانية ..

كما القى الشاعر مصيفي الركابي قصيدة بالمناسبة اكدت الجذور العقائدية للاديان السماوية وتمجيدها للانسان وبدايات الخلق … ثم اقامت الجمعية قداساً مندائياً اشتمل على الابتهالات وقراءات من الكتاب المقدس والادعية والتي تحث على احترام الانسان وتمجيد الافعال الايجابية والايمانية وعلاقة الانسان بخالقه العظيم .

الشاعر المصيفي الركابي
عادل عزيز خصاف رئيس الجمعية المندائية في امركا
خيون التميمي منتدى الرافدين في الولاية

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